Турпроект "Ukraїner" рассказал о Нижнем Селище в Закарпатье (ВИДЕО)

12.02.2017 (15:25)

Нижнее Селище - любимое село команды "Ukraїner" в Закарпатье

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Последняя серия видеоблога о Закарпатье о нашем любимом селе Нижнее Селище, - пишет команда Ukraїner."В этом селе существует несколько фестивалей, здесь постоянно проходят концерты, действует дом культуры и строится хостел. И это еще не все. Мы обязательно вернемся в Селище, чтобы сделать еще несколько материалов об этом месте инициатив, а пока смотрите наш последний видеоблог из Закарпатья!", - сообщили журналисты.Помотрите также предыдущие видеоблоги турпроекта "Ukraїner":