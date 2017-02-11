Турпроект "Ukraїner" рассказал о Нижнем Селище в Закарпатье (ВИДЕО)
12.02.2017 (15:25)
Нижнее Селище - любимое село команды "Ukraїner" в Закарпатье
Последняя серия видеоблога о Закарпатье о нашем любимом селе Нижнее Селище, - пишет команда Ukraїner.
"В этом селе существует несколько фестивалей, здесь постоянно проходят концерты, действует дом культуры и строится хостел. И это еще не все. Мы обязательно вернемся в Селище, чтобы сделать еще несколько материалов об этом месте инициатив, а пока смотрите наш последний видеоблог из Закарпатья!", - сообщили журналисты.