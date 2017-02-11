Министр здравоохранения на должности для того , чтобы вы дохли и радовались

12.02.2017 (15:39)

Супрун - это конченая мразь! Минсдох одним словом..

Известная блогер Строгая Попова поделилась публикацией АНДРЕЯ ИРКЛИЕНКО , который раскритиковал инициативу главы Минздрава Украины Ульяны Супрун закрыть клинику по реабилитации детей с церебральным параличем в Трускавце.

"Супрун - это конченая мразь. Центр реабилитации в Трускавце - это тысячи детей с отличными результатами, это лучший проект Украины в этой сфере, как бы там ни было. Странно, что интернет-тихушницы, вот вроде "мальвы хортицкой", этого не понимают. Через коммент пишут о своих болячках, в каких больницах лежали и восхищаются "эффективным менеджером". Вы е*нутые, вот честно. Кстати, в Харькове закрывают институт психиатрии и наркологии, вас лечить будет негде, уроды. Как можно не видеть, что она здесь для того, чтобы вы тупо сдохли без медицинской помощи. Дохли и радовались, что с помощью "эффективного менеджера" копыта отбрасываете", - пишет АНДРЕЙ ИРКЛИЕНКО.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун намерена закрыть клинику по реабилитации детей с церебральным параличем.

В соцсетях заметили, что лучше б Супрун сдохла без медицинской помощи...

Интересно с кем мы рассчитываемся бюджетом Минздрава за финансирование Майдана - с Обамой, Байденом, Соросом или Клинтон?!

Минсдох одним словом..