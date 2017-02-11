Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 13 февраля

13.02.2017 (05:57)

В Ужгороде до конца дня погода будет ясной. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах большей части территории гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-11 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами ночью 12-17 °, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде ночью и утром слабый туман. Несмотря на пасмурную ночь, с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков. На большинстве дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

В Ужгороде несмотря на пасмурную ночь, с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 13 февраля:

МАКС: 13.4° (1972)

МИН: -19.3° (2003)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.