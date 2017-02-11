Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 13 февраля

|В Ужгороде до конца дня погода будет ясной. Без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах большей части территории гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-11 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами ночью 12-17 °, днем 0-5 ° мороза.
В Ужгороде ночью и утром слабый туман. Несмотря на пасмурную ночь, с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков. На большинстве дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.
В Ужгороде несмотря на пасмурную ночь, с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
Температура за последние 130 лет 13 февраля:
МАКС: 13.4° (1972)
МИН: -19.3° (2003)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.
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