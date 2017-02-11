Ждет ли Украину "безлес" за 600 млн. евро

13.02.2017 (07:40)

Будет ли "безлес" в обмен на 600 млн евро

Еврокомиссия вновь требует от Украины отмены моратория на экспорт круглого леса из Украины. В ЕС говорят, что Киев уже готовит отмену. В Верховной Раде утверждают, что голосов под это нет.

Этот запрет был введен в прошлом году с принятием изменений в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде".

"Безлес" в обмен на 600 млн евро

В Еврокомиссии настаивают, что без отмены моратория Украине не получить финансовую помощь в размере 600 миллионов евро. В очередной раз Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поднял болезненный для Украины вопрос накануне, призвав главу правительства Владимира Гройсмана не откладывать с урегулированием этого вопроса.

"Должен сказать, что Украина понимает последние 2-3 года, что реформы очень важны, масштабы большие, это очень большие изменения. Мы знаем, что выдвигается законопроект о древесине и мне кажется, что это достаточно для того, чтобы выделить 600 млн евро, которые ожидают украинцы. Это будет сделано в ближайшие недели", - сказал Юнкер во время брифинга после встречи с Владимиром Гройсманом.

Еврокомиссия отстаивает интересы европейских деревообработчиков, которые зависят от украинского лесосырья. В ЕС считают, что мораторий противоречит Договору о зоне свободной торговли. Но по сути, ряд европейских деревообрабатывающих компаний, которые зависят от украинского сырья, давят на Еврокомиссию, а та, в свою очередь, на украинское правительство.

Примечательно, что параллельно с призывом Юнкера отменить мораторий в парламенте появился законопроект внефракционного депутата Анатолия Денисенко, в котором он предлагает ввести временную 15% пошлину на экспорт необработанной древесины и госрегистрацию соответствующих внешнеэкономических договоров взамен действующего моратория на вывоз такой древесины. И отмечает, что это решение позволит получить 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

"Учитывая информацию о случаях вывоза лесоматериалов необработанных за пределы таможенной территории Украины под видом колод, поленьев, ветвей и тому подобное, проектом закона также предлагается распространить требования относительно регистрации внешнеэкономических контрактов (договоров) на экспорт древесины топливной", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Мораторий хотят отменить махинациями"

О судьбе украинского леса-кругляка "Страна" поговорила с председателем парламентского комитета промышленной политики и предпринимательства Виктором Галасюком, который считает, что в парламенте не будет голосов для отмены моратория, поскольку народ не одобрит это решение.

"Махинация власти заключается в том, что, во-первых, законопроект не соответствует экологическим и экономическим интересам Украины. Если бы власть хотела защитить национальные интересы, то поддержала бы законопроект №5495 по ограничению внутреннего потребления сырья и криминализации контрабанды. А правительство, используя все механизмы экономической дипломатии, должно было бы донести позицию Украины нашим международным партнерам. Вместо этого исподтишка вносится законопроект по отмене моратория, который в нарушение регламента расписывается не на Комитет промышленной политики и предпринимательства, который я возглавляю, а на комитет по вопросам экономической политики. Я уверен, что это не случайно, ведь распределение предметов ведения Комитетов отлично известно – мы отвечаем в том числе за внешнеэкономическую деятельность. Но на нашем комитете у этого законопроекта были бы нулевые шансы выйти в зал. А там (на комитете по вопросам экономической политики - Прим.Ред.) - посмотрим. Я считаю, что и в Комитете экономической политики будет проукраинское большинство, которое не поддержит эту махинацию власти", - говорит Виктор Галасюк.

Но даже, если проект попадет в зал, депутат считает, что коллеги не пойдут на отмену моратория.

"Шансы на отмену моратория почти нулевые. Потому что это острый вопрос не только для промышленности, а и для всех людей в стране. Украинцы знают, что мораторий на эккспорт леса-кругляка в интересах нашей страны - направлен на защиту экологии, уже привлекает инвестиции, наполняет бюджет, создает рабочие места", - говорит депутат.

В подтверждение своих слов парламентарий показывает графики.

За 9 месяцев действия моратория Украина увеличила экспорт обработанных лесоматериалов на 11%. Прирост произошел даже не смотря на то, что в целом экспорт всех товаров упал на 9%.

Также значительно - на 17% - возросли сборы налогов, уплаченных предприятиями деревообрабатывающей и смежных отраслей.

"Это означает, что инвесторы начали вкладывать средства в украинскую деревообрабатывающую отрасль. Поэтому мы должны продолжать создавать благоприятные условия для работы украинских предприятий, а не быть сырьевым и кадровым донором для иностранных", - говорит Галасюк.

Позицию коллеги разделяет и депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий, заявивший накануне в эфире одного из телеканалов, что Киев еще попытается договориться с европейскими партнерами по поводу чувствительного вопроса экспорта леса-кругляка. "Я, как сопредседатель с украинской стороны Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС хочу сказать, что мы будем поднимать эти вопросы на ближайшей совместной сессии с европарламентариями, которая состоится в Страсбурге, и не думаю, что экспорт леса-кругляка будет решающим, когда мы будем говорить о нашей европейской поддержке", - заявил Княжицкий.

"Не думаю, что это самая принципиальная тема в наших отношениях", - добавил депутат.

600 миллионов можно заработать на моратории

Украина обязана отвергнуть требования ЕС об отмене моратория на экспорт леса-кругляка, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Экспорт леса в обмен на кредит в 600 млн евро, который еще надо возвращать – это полная чушь, это сдача украинских национальных интересов. Леса-кругляка в Европе полно - и в Венгрии, и в Польше, почему бы Евросоюзу не взять его оттуда? А я вам объясню почему - потому что они хотят экспортировать сырье, а не готовую мебель, и на нас зарабатывать", - говорит Охрименко.

Интересно, что недавно представительство Еврокомиссии выпустило разъяснение по своей позиции относительно украинского леса-кругляка. В документе говорится, что "представительство ЕС хотело бы заверить украинцев, что мы разделяем ваше желание защитить природную среду Украины" .

"Политика ЕС и европейская интеграция никоим образом не ведут к вырубке лесов; напротив, они помогают ей противодействовать. Если Украина захочет интенсивнее защищать свои леса – в частности, уникальную биосферу Карпатских гор – в этих усилиях ЕС поддержит ее", - говорится в сообщении представителей ЕС в Украине.

Но сразу уточняется, что ЕС выступает против моратория.

Впрочем, пока в Украине окончательно не решен вопрос, будет или нет отменен мораторий, остается нерешенной еще одна проблема в этой сфере - контрабанда. Руководитель Офиса по финансовому анализу Виктор Мазярчук отмечает, что сейчас до 50% рынка находится в тени.

"Запрет на экспорт леса-кругляка сейчас обходят через подмену товарной номенклатуры, его оформляют как дрова. Чтобы преодолеть эту проблему, целесообразно ввести электронную систему оформления древесины, предназначенной на экспорт, установить видеонаблюдение на таможне. Главное, что для этого нужно - политическая воля чиновников", - говорит Мазярчук.

Но как только речь заходит о политической воле и уж тем более - по таким щепетильным вопросам, оказывается, что позиция власти еще не выработана.

Как сообщил источник в БПП, в коалиции пока нет политического решения, как реагировать на требование ЕС по лесу-кругляку. "Это тема неблагодарная", - говорит депутат.

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