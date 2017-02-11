В Украине долг населения за коммуналку превысил 23 млрд. грн

13.02.2017 (08:07)

Задолженность населения за коммуналку в Украине выросла более чем вдвое

В 2016 году долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги вырос в 2 раза. По состоянию на сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 миллиарда гривен.

На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й «накопилось» 12,5 миллиарда, т. е. задолженность выросла более чем вдвое.

Согласно информации издания, по итогам первого полугодия 2016 года, государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий «переплатило» за газ 11 миллиардов грн.

Отметим, 7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением.

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