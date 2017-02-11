Полиция изъяла у закарпатца ружье и патроны (ФОТО)

13.02.2017 (08:39)

В Закарпатье полицейские изъяли у мужчины патроны и ружье

Во время санкционированного обыска квартиры 49-летнего жителя Перечинщины полицейские нашли 61 патрон, охотничий порох и незарегистрированное гладкоствольного ружье. По факту возбуждено уголовное производство.

Согласно постановлению Перечинского районного суда 11 февраля в селе Завбуч правоохранители провели обыск дома, принадлежащего 49-летнему жителю с.Раково. В ходе проверки в одной из комнат дома полицейские нашли 5 патронов и гладкоствольное охотничье ружье, разрешения на которое собственник не имел.

Во время дальнейшего осмотра помещения мужчину работники полиции обнаружили еще 56 патронов, внешне похожих на патроны к нарезному оружию разных калибров, 8 из которых холостые. Также было найдено полиэтиленовый пакет с 50 граммами охотничьего пороха.

По факту начато досудебное расследование.

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