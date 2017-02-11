Курс валют на 13 февраля (+ новости экономики)

13.02.2017 (09:06)

Курс валют в банках Ужгорода 13 февраля

Нацбанк ослабил гривню в официальных курсах валют на 13 февраля, стоимость доллара и евро в Украине повысилась.

На сегодня, 13 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,2 грн;

1 евро – 28,91 грн;

10 российских рублей – 4,62 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению с пятничными значениями повысился на 18 копеек и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на 2 копейки. Российский рубль внось "поправился" на 5 копеек.

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По прогнозам, гривня продолжит укрепляться на валютном рынке. Об этом свидетельствуют и обнадеживающие новости из МВФ, и то, что Нацбанк разрешил банкам покупать валюты в пять раз больше.

Укрепить гривну может и новость, которую привез из Брюсселя премьер-министр Владимир Гройсман. Уже в ближайшие недели Евросоюз обещает выделить Украине 600 миллионов евро - второй транш макроэкономической помощи. Об этом Гройсман договорился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.