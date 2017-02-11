Закарпатские пивовары сварили гуцульский портер со снега (ФОТО)

13.02.2017 (09:41)

На Закарпатье сварили пиво со снега

Интересное и уникальное по вкусу пиво сварили в крафтовой пивоварни Цыпа, которая расположена на Раховщине в селе Квасы.

Снег в Карпатах бывает настолько волшебным, особенно тонким натурам время напоминает манную небесную. Истинное эстетическое удивление и божественные гастрономические ассоциации натолкнули Цыпу на мысль сварить из него особое пиво, - рассказывают пивовары. - Ослепительно белый материал на склонах близлежащих гор собирала веселая ватага цыпиних друзей. Добавили к нему хорошее настроение, четыре вида немецкого солода, горько-ароматный хмель Polaris и дрожжи.

Вышел интересный гуцульский портер, который непременно стоит попробовать. Все кто в детстве любили лакомиться снегом и сосульками, вспомнят знакомый вкус.

Пиво получилось с начальной плотностью 13%, содержанием алкоголя 5% и горечью 33 IBU.

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Как на Закарпатье варят настоящее гуцульское пиво "Цыпа" (ВИДЕО)



