На границе в Закарпатье контрабандист пытаясь скрыться разбил свое авто (ФОТО)

13.02.2017 (10:55)

На Закарпатье контрабандист убегая повредил свое авто

Вчера в пункте пропуска «Вилок» пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий.

Отрабатывая оперативную информацию о возможном незаконного перемещения через границу табачных изделий, пограничниками было инициировано вывода из общего потока двух автомобилей марки Ауди и Мерседес. Указанными авто на выезд из Украины направлялись граждане Венгрии.

При осуществлении углубленного осмотра автомобиля марки «Ауди», пограничники совместно с таможенниками обнаружили в колесах транспортного средства 1160 пачек сигарет «Ротманс» с акцизной маркой Украины. Обнаруженные сигареты и авто иностранца изъяли установленным порядком. Сумма оценки изъятых сигарет составила 22 000 гривен, авто оценен почти в 81 000 гривен.

После осмотра и изъятия транспортного средства «Ауди», в бокс углубленного досмотра было предложено заехать водителю автомобиля «Мерседес». За рулем указанного авто находился 26-летний гражданин Венгрии. Мужчина проигнорировал законное требование правоохранителей и, совершив резкий разворот автомобилем, попытался скрыться из пункта пропуска в направлении Украины. Пограничники немедленно осуществили меры по принудительной остановке транспортного средства, в результате чего в авто правонарушителя пробиты все четыре колеса, а также повреждено лобовое стекло и боковое зеркало.

По данному факту проинформированы сотрудников полиции. Впоследствии в результате совместных с полицией оперативно - розыскных мероприятий автомобиль задержан, устанавливаются обстоятельства правонарушения.

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