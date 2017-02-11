В Ужгородском районе зафиксирована вспышка гепатита А (ВИДЕО)
13.02.2017 (11:13)
В Закарпатье зафиксирована вспышка гепатита А
В селе Худлево, в Ужгородском районе, 13 детей оказались в больнице с диагнозом гепатит А.
Первый малыш, из садика, заболел еще в сентябре, потом - в октябре и ноябре, а в январе количество детей с «желтухой» выросло до десяти!
Только тогда худлевский детский сад закрыли на карантин. Родители возмущаются, что сделать это нужно было раньше и подозревают, что вызвать вспышку могло нарушение санитарных норм в заведении.
Напомним, в сентябре Возле границы с Закарпатьем было объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией гетатита А.