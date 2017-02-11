Внезапная смерть посреди улицы: В Ужгороде упал и умер мужчина (ФОТО)

13.02.2017 (11:57)

Пожилой ужгородец внезапно умер посреди улицы

Сегодня, 13 февраля, в 10:00 на перекрестке проспекта Свободы и улицы Швабской в областном центре Закарпатья умер человек.

Как сообщил свидетель происшествия, пожилой мужчина внезапно упал. Прохожие пытались ему помочь, но до приезда скорой он умер.

Медики констатировали факт смерти. На место происшествия вызвали полицию.

"Это - внезапная смерть. Поэтому, возможно, ее причина связана с сердцем", - сообщил медик скорой помощи.

По словам врача, 80-летний мужчина не бомж. У него при себе - все документы.

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