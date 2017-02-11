В двойном днище фуры закарпатские пограничники обнаружили контрабанду (ФОТО, ВИДЕО)

13.02.2017 (12:17)

Закарпатские пограничники обнаружили в двойном днище фуры контрабанду

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Сегодня ночью в пункте пропуска «Тиса» на Закарпатье пограничники Чопского отряда совместно с таможенниками в двойном днище грузовика обнаружили достаточно большую партию скрытых табачных изделий.Гражданин Украины на грузовом автомобиле, согласно товарно-сопроводительным документам, перевозил 17,5 тонн паллетов из Украины в Испанию. Однако у сотрудников Госпогранслужбы возникли подозрения в достоверности заявленной водителем информации.Как результат, в ходе тщательного осмотра грузовика в прицепе было обнаружено двойное днище, упаковано контрабандными сигаретами. Его разоблачили с помощью технических средств контроля. Кроме того, к проверке привлекли пограничного служебную собаку, которая подтвердила возможное наличие в автомобиле запрещенных предметов.Сейчас проводится разгрузка прицепа, после чего произойдет изъятие скрытого товара.