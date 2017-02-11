На Луганщине женщина убила, расчленила и пыталась сжечь 3-месячного ребенка

13.02.2017 (13:27)

В Луганской области женщина жестоко убила трехмесячного ребенка

В Луганской области 12 февраля задержали 57-летнюю женщина, которая подозревается в убийстве трехмесячного ребенка.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской обл. Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Сообщение полицейским поступило от 36-летней женщины, жительницы Станицы Луганской – она обнаружила пропажу своего трехмесячного ребенка.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Станично-Луганского отдела полиции, руководство Главного управления, следователи областного следственного управления и опытные оперативники управления уголовного розыска.

Установлено, что 11 февраля мать младенца со своим сожителем употребляли спиртные напитки по месту проживания подозреваемой, которая праздновала свой день рождения. Оставив младенца в доме хозяйки, сожители пошли за молоком для ребенка. Вернувшись, обнаружили отсутствие младенца. Хозяйка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пояснила женщине, что якобы ребенка украли неизвестные.

Но, во время осмотра места происшествия и проведения следственно-оперативных действий был обнаружен труп младенца с признаками вскрытия и поджога. По предварительной информации убийство, расчленение и попытку сжечь труп младенца совершила подозреваемая, и заставила своего сожителя выбросить обгоревшие остатки трупа младенца в яму заброшенного дома, который находится неподалеку от их дома.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 статьи 115 УК Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка).

По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 208 УК Украины задержана 57-летняя женщина, ранее судимая за совершение убийства. Проводится досудебное следствие.

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