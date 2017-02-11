Создать госпитальные округа на Закарпатье невозможно, - Москаль

13.02.2017 (13:58)

Москаль назвал создание госпитальных округов на Закарпатье фейком

Информация о том, что в рамках реформы системы здравоохранения на Закарпатье в ближайшее время будут созданы госпитальные округа, не соответствует действительности.

- Механизм создания госпитальных округов не разработан, нормативных актов Минздрава нет, финансирование новых единиц не предусмотрено в Государственном бюджете 2017 года, то о каких госпитальных округах вообще может идти речь? - риторически спрашивает Геннадий Москаль. - На сегодняшний день есть только постановление Кабмина «Об утверждении Порядка создания госпитальных округов», однако Закарпатье не подпадает под ее критерии. Потому что у нас из-за особенностей рельефа и территориально-административного устройства невозможно создать госпитальные округа с многопрофильными больницами интенсивного лечения, которые будут обслуживать население в радиусе 60 километров с доставкой пациентов максимум 60 минут.

Для этого в области необходимо построить кучу новых больниц, а это стоит сотни миллионов гривен, которых ни у кого нет. Поэтому никаких госпитальных округов на Закарпатье не создается, информация об этом, которая распространяется разного рода «экспертами» или «реформаторами», - обычный фейк, который не имеет под собой никаких оснований.

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