Два закарпатца не поделили девушку, в результате сломанная челюсть

13.02.2017 (14:45)

Два закарпатца устроили драку у ночного клуба из-за девушки

Сотрудники Виноградовского отделения полиции устанавливают обстоятельства драки возле одного из ночных клубов райцентра в Закарпатье, где мужчине сломали челюсть.

Вчера, 12 февраля, в полицию обратился врач приемного отделения Виноградовской районной больницы и сообщил о том, что в их травмпункт поступил пациент с переломом челюсти. Работники полиции выяснили, что в одном из ночных клубов Виноградова 31-летний и 18-летний мужчины поссорились из-за девушки. Охрана развлекательного заведения попросила участников конфликта покинуть клуб. Мужчины вышли на улицу и 18-летний юноша сломал челюсть своему оппоненту.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 122 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное средней тяжести телесное повреждение. Такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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