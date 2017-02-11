На румынском Майдане протестующие развернули живой флаг (ВИДЕО)

13.02.2017 (14:59)

Живой флаг из протестующих на Майдане в Румынии

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В сети было опубликовано впечатляющее видео массового протеста в столице Румынии.Около 40 тысяч румын собрались в воскресение вечером в Бухаресте. Митингующие использовали цветные фонари, чтобы составить флаг Румынии.Протесты в столице Румынии длятся уже 13 дней подряд. Протестующие принесли с собой куски ткани и фонарики, создав гигантский национальный флаг. Массовые протесты с требованием отставки правительства прошли и в других крупнейших городах страны. На румынскую площадь люди выходят уже почти две недели, причиной протестов стал скандальный закон об амнистии. Он освобождал от уголовной ответственности чиновников, которые украли меньше 50 тысяч евро.Напомним, что ранее парламент Румынии не стал выполнять главное требование протестующих, не поддержав вотум недоверия правительству, а председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгнев отметил, что у правительства нет никаких оснований подавать в отставку.