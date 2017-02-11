В Ужгороде в начальной школе из-за менингококка приостановили обучение

13.02.2017 (15:24)

В Ужгороде из-за инфекции менингококка закрыли школу

Сегодня в Ужгородском городском совете на заседании противоэпидемической комиссии рассмотрели случай заболевания менингококковой инфекцией в ООШ I в. №1 (начальная школа).

Заболевание обнаружили у одного ребенка, который учится в 1-м классе, в связи с этим провели обследование всех лиц - и детей, и взрослых, которые находились в контакте.

Лабораторные анализы выявили еще у двух детей локальную форму менингококковой инфекции - назофарингит и носительство без признаков заболевания у одного взрослого. Всех госпитализировали в областную инфекционную больницу.

На заседании противоэпидемической комиссии пришли к выводу, что медицинских оснований для введения карантинных мер нет, проводят дезинфекцию помещений в школе. Поскольку менингококк очень неустойчив во внешней среде, влажной уборки с использованием специальных средств, проветривание и других санитарных мероприятий достаточно.

Однако поскольку родители, опасаясь за здоровье детей, не отпускают их в школу и уроки посещают лишь около трети учащихся, проведение учебного процесса является неэффективным. Поэтому принято решение временно приостановить обучение в ООШ I ст. №1 (начальная школа) с завтрашнего дня, 14 февраля, и восстановить его в понедельник, 20 февраля.

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