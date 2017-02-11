Полиция раскрыла жестокое убийство одинокой пенсионерки под Ужгородом (ФОТО, ВИДЕО)

13.02.2017 (17:00)

Двое закарпатцев ограбили и избили до смерти 88-летнюю бабушку

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Работники уголовного сектора Ужгородского отделения полиции установили личности и разыскали 25-ти и 21-летнего жителей села Сюрте, которые совершившили разбой в доме 88-летней односельчанки и нанесли ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась.Подозреваемых в совершении разбоя в селе Сюрте полицейские Ужгородского отделения полиции задержали в ходе оперативно-профилактической отработки.Правоохранители установили, что 7 февраля около 4:00, повредив входной замок, в дом 88-летней пенсионерки проникли двое мужчин. Ранее судимые 25-ти и 21-летний жители села Сюрте намеревались похитить у женщины деньги. Мужчины избили пенсионерку, связали ей руки и ноги тряпьем, кляпом закрыли рот. Из дома подозреваемые вынесли деньги и ТВ-тюнер. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.Следователи Ужгородского отделения и Ужгородского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.Ужгородский горрайонный суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.