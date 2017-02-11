Ужгородские полициейские ночью обнаружили водителя "под наркотой" (ФОТО)

13.02.2017 (17:42)

Ночью в Ужгороде полиция остановила водителя "под наркотой"

Этой ночью, около 1:30 полицейские остановили автомобиль на площади Богдана Хмельницкого в областном цкетре Закарпатья. Общаясь с водителем патрульные заметили признаки наркотического опьянения.

Мужчина сразу отказался от осмотра и продолжал возбужденно и нервно себя вести. Из-за подозрений о наличии у мужчины запрещенных веществ патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили в машине пакет с зеленой и белой кристаллическим веществом, предположительно наркотическим.

В автомобиле находился еще один человек, который из кармана куртки выбросил три свертка с неизвестным веществом. На место вызвали следователей и составили соответствующие материалы на водителя. Мужчинам грозит уголовная ответственность.

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Работник полиции в Ужгороде занимался сбытом наркотиков



