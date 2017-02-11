Онлайн-трансляция разрушения плотины в Калифорнии (ВИДЕО)

13.02.2017 (18:54)

Из-за угрозы затопления районы покидают около 130 тыс. человек

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В американском штате Калифорния в окрестностях самой высокой в стране плотины Oroville объявлена срочная эвакуация из-за серьезных повреждений конструкции плотины. На YouTube запустили прямую видеотрансляцию с места разрушения самой высокой в США плотины, расположенной недалеко от калифорнийского города Оровилл.Губернатор Калифорнии Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения.Власти опасались, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера. Сообщается, что вода начала переливаться через основной и запасной водосбросы после сильных дождей. Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 млрд куб. м.Из-за угрозы затопления районы покидают около 130 тыс. человек. Кроме того, власти штата сообщили об эвакуации почти 190 тысяч человек из населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.