Cвященник-террорист Охлобыстин готов воевать за ДНР

13.02.2017 (21:12)

В Украине запрещен 71 фильм и сериал с участием Охлобыстина.

Российский актер Иван Охлобыстин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что готов воевать за ДНР в качестве рядового.

Комментируя назначение Захара Прилепина замполитом одного из батальонов ДНР, Охлобыстин отметил, что тоже готов «бороться с фашизмом». Актер заметил, что в отличие от Прилепина не обладает какими-то специальными военными знаниями и навыками, но готов воевать «как человек простой».

Охлобыстин также напомнил, что ему, как действующему священнослужителю, не положено носить оружия, но в случае призыва он отправится в Донбасс.

Иван Охлобыстин в 2016 году получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики и и пообещал республике «помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов». В ответ на такие заявления СБУ Украины завела против российского актера уголовное дело за «создание террористической группы». По данным спецслужб, Охлобыстин публично поддерживал идеи «русского мира», «радостно приветствовал русскую весну» и воссоединение Крыма с Россией.

Актер продолжает выражать свою антиукраинскую позицию в соцсети и за это получил звание "доброволец Донбасса".

В Украине запрещен 71 фильм и сериал с участием Охлобыстина.