Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 14 февраля

14.02.2017 (06:15)

в Ужгороде облачная с прояснениями погода, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах горной части территории гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами ночью до 14 ° мороза, днем 0-3 ° мороза.

В Ужгороде ночь, утро и день будет облачным и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 14 февраля:

МАКС: 13.3° (1974)

МИН: -19.0° (2003)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мученика Трифона.

О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».