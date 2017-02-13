Москаль о "музейном скандале" на Закарпатье

14.02.2017 (09:10)

Москаль отреагировал на "музейный скандал" в Закарпатье

Геннадий Москаль отреагировал на распространенную в СМИ новость о реорганизации Закарпатского областного краеведческого музея им.Т.Легоцького, согласно которой «Мемориальный музей - комната им.А.Волошина» и «Мемориальный комплекс «Красное поле» отменяются, как отдельные структурные единицы.

- Попытки реорганизации отменены - и мемориальная комната Волошина, и комплекс «Красное поле» сохранены в штатном расписании, как отдельные структурные единицы, - заявляет председатель ОГА. - На Закарпатье нет выдающихся фигуры, как Августин Волошин. Это первый деятель, удостоен звания «Герой Украины» посмертно, и единственный, кто получил эту высокую награду, не будучи гражданином Украины.

Поэтому никаких спекуляций, провокаций или реорганизацией вокруг Августина Волошина и героических событий Карпатской Украины не будет.

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