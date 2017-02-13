Курс валют на 14 февраля (+ новости экономики)

14.02.2017 (09:29)

Курс валют в банках Ужгорода 14 февраля

Нацбанк снизил курс доллара в Украине, американская валюта немного подешевела после ощутимого роста, упал также и евро.

На сегодня, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,16 грн;

1 евро – 28,87 грн;

10 российских рублей – 4,67 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 4 копейки после роста накануне на 18 копеек, и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро упал также на 4 копейки. Российский рубль вновь "поправился" на 5 копеек

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Украинская сторона рассчитывает на получение четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF) в конце февраля – начале марта 2017 года. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтрева.

"Транш может поступить в конце февраля или в начале марта", — сказала Гонтарева.

По ее словам, необходимый для получения средств обновленный меморандум будет подписан уже на днях.

По расчетам Гонтаревой сумма транша составит около миллиарда долларов.