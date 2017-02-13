Курс валют на 14 февраля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 14 февраля
Нацбанк снизил курс доллара в Украине, американская валюта немного подешевела после ощутимого роста, упал также и евро.
На сегодня, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,16 грн;
1 евро – 28,87 грн;
10 российских рублей – 4,67 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 4 копейки после роста накануне на 18 копеек, и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.
Евро упал также на 4 копейки. Российский рубль вновь "поправился" на 5 копеек
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Украинская сторона рассчитывает на получение четвертого транша от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF) в конце февраля – начале марта 2017 года. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтрева.
"Транш может поступить в конце февраля или в начале марта", — сказала Гонтарева.
По ее словам, необходимый для получения средств обновленный меморандум будет подписан уже на днях.
По расчетам Гонтаревой сумма транша составит около миллиарда долларов.
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