ДТП в Закарпатье: Женщина-водитель насмерть сбила пешехода (ФОТО)

14.02.2017 (10:57)

Женщина-водитель в Закарпатье насмерть сбила пешехода

Полиция начала уголовное производство по факту ДТП на автодороге в с.Петрово Виноградовского района, где автомобиль «Опель Комбо», которым управляла 29-летняя женщина, совершил наезд на местного пенсионера. Пострадавший от полученных травм скончался.

Трагическая автопроисшествие произошло вечером 13 февраля в с. Петрово Виноградовского района. Автомобиль «Опель Комбо» наехал на 64-летнего пешехода, жителя этого села. Мужчина шел по обочине в попутном направлении, а женщина-водитель не выбрала безопасную скорость и допустила наезд на человека. От полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия.

О автопроисшествии в полицию сообщил муж женщины-водителя. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования. Водитель была освидетельствована на содержание алкоголя, она была трезвая.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины) полиция Виноградово начала уголовное производство. Автомобиль задержан на штрафплощадку отделение полиции. Обстоятельства трагической ДТП выясняют следователи.

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