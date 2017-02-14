Медики массово едут за границу, а украинцы мрут, как мухи

14.02.2017 (11:09)

Украинские медики массово бегут в Польшу и Чехию

Украинские медики массово бегут в Польшу и Чехию из-за отсутствия каких-либо перспектив в Украине. Украинцы же продолжают вымирать: каждый год население сокращается на один небольшой областной центр.

Об этом на пресс-конференции 13 февраля заявил руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В ноябре 1992 года президент Леонид Кравчук подписал закон об основах здравоохранения. Вот с тех пор у нас продолжается медицинская реформа. С тех пор сфера медицина бродит у нас между трех сосен. Планомерно разрушается медсистема Семашко, доставшаяся нам со времен СССР, но мы ни на йоту не приблизились к какой-либо иной системе... А все потому, что в системе украинского большого базара человеческая жизнь ничего не стоит. А на кону - получение немалой прибыли фармацевтических компаний. То, что делает Супрун, - тоже не ново. И политические войны вокруг Минздрава тоже не новы, это происходит постоянно", - заявил он.

Золотарев считает, что нынешняя и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун "продолжает социальный террор" и политику "прикладного соцдарвинизма" в сфере медицины.

"Ведь посредством так называемой реформы уничтожают самые низшие и незащищенные слои населения. Уничтожают больницы, создавая госпитальные округа. Как результат, мы вымираем! Пока идет эта пресс-конференция, это минус 80 украинцев. В год - это население маленького областного центра. То есть более 200 тыс. - это разница между рождающимися и умирающими", - добавил эксперт.

По его оценкам, в стране не созданы условия для работы медиков.

"Из-за этого наблюдается колоссальный отток наших кадров. Почему? Ведь в Польше есть дыра врачей среднего звена, не хватает фельдшеров. Поэтому туда массово едут украинцы. И это не только Польша. Чехия тоже ведет целенаправленную политику по привлечению наших медиков. Это же делают среднеазиатские и африканские страны. Поэтому тенденция по оттоку нашего медперсонала будет только нарастать. А в Украине эту дыру закрыть будет точно некем", - прогнозирует Золотарев.

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