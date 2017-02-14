14 февраля в Ужгороде ожидается рекорд по бракосочетаниям

14.02.2017 (11:23)

В День святого Валентина в Ужгороде массово женятся влюбленные

Только по состоянию на 8 февраля уже около 20 пар подали соответствующее заявления о намерении заключить брак.

Такие данные сообщили в отделе регистрации актов гражданского состояния по городу Ужгород. В учреждении отметили, что количество заявлений может и увеличиться, ведь теперь, для того чтобы жениться, не надо ждать месяц, сделать благодаря пилотным проектам это можно даже за сутки. Главное, отмечают в учреждении, чтобы все желающие пожениться действительно пришли в этот день в ЗАГС.

Если все придут, то можем смело говорить о новом рекорде. Последние годы ажиотаж вокруг даты 14 февраля тоже был ощутимый, становились на рушник счастья в среднем по 10 пар. Этому способствовала и традиция праздновать День влюбленных, и зеленый свет на празднование в церковных календарях.

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