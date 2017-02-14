Гройсман надеется вдвое увеличить поступления в бюджет от таможни

14.02.2017 (12:23)

Украинская таможня обеспечила рост поступлений на 18,3 млрд грн

Благодаря реформированием украинской таможни обеспечен рост поступлений на 18,3 млрд грн, и эту цифру можно увеличить и в два раза. Об этом во время отчета о деятельности КМУ на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы начали делать первые шаги в наведении порядка в украинской таможне. Сегодня работы там еще очень и очень много. Но даже первый шаг, который мы делаем сегодня, для того, чтобы преодолеть коррупционную модель украинской таможни, которая формировалась десятилетиями, мы уже имеем очень мощный результат. Так только в планы, которые были утверждены в украинской таможни, мы обеспечили рост поступлений в 18,3 млрд грн. Представьте, что наш план сегодня состоит в том, чтобы мы полностью модернизировали, компьютеризувалы, сделали внедрение всех современных технологий на таможенном оформлении. мы можем увеличить эту цифру и в два раза, а это средства украинских военных, украинских пенсионеров, это средства, которые мы будем реинвестировать и реинвестируем в качество жизни украинских граждан", - сказал он.

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