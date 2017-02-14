14.02.2017 (12:31)

Мэрия планирует обновить скверы и парки Ужгорода

На днях в Ужгороде снова побывал разработчик ландшафтной карты Львова, проектов реконструкции Стрыйского парка и парка им. Ивана Франко в этом городе - старший преподаватель кафедры градостроительства Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника" Степан Тупись.

Мэр Ужгорода Богдан Андриив встретился со Степаном Павловичем, обсудили возможности обновления и благоустройства ужгородских парков и скверов, набережных. Богдан Евстафьевич пригласил львовского ученого принять участие в объявленных конкурсах на реконструкцию парков "Боздоский" и "Подзамковый», площади Ш. Петефи, ротарийского парка, дать рекомендации по изменению "зеленой" части центра Ужгорода. При этом подчеркнул, что нужно сохранить все лучшее из прошлого этих зеленых зон, исторические особенности, так как, например, парк «Подзамковый» имеет более чем 400-летнюю «биографию». в то же время парки, скверы в Ужгороде должны быть удобными, комфортными для посетителей.

Степан Тупись уже делился с ужгородцями опытом - выступал на пресс-конференции, которую в ноябре организовали участники рабочей группы, которая разрабатывает комплексную программу озеленения нашего города на 2017-2022 годы.

В эти же дни львовский специалист с работниками городского совета осмотрел парк "Подзамковый" и "Боздоский парк", скверы Ужгорода и согласился присоединиться к обновлению скверов Героев Небесной Сотни и скверика Штефаника - у площади Дружбы народов, рядом с установленным осенью памятником одному из основателей государственности Словакии Милан Растислав Штефаник. При обсуждении речь шла о приоритетах, скажем, в скверике Героев Небесной Сотни условием является сохранить фонтан или обустроить новый, органично "вписать" малые архитектурные формы - скамейки, урны для мусора и т.д. для удобного отдыха.

Степан Тупись отметил, что с интересом присоединился к работе по благоустройству зеленых зон Ужгорода, а также предложит подавать креатинина предложения студентам старших курсов Национального университета "Львовская политехника".

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В Ужгороде скверы и парки превращаются в джунгли и трущобы (ВИДЕО)



