Эксперт прокомментировал законопроект "СадоМазоНемощи" по Донбассу

14.02.2017 (13:05)

СадоМазоНемощь хочет проводить геноцид жителей Донбасса

В начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как "оккупант", который полностью лишает всех конституционных прав жителей ДНР-ЛНР.

Политолог и директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив прокомментировал проект "Закона о временно оккупированной территории", внесенный накануне в Верховную Раду вице-спикером парламента, нардепом от "Самопомочи" Оксаной Сыроид.

"Вице-Парубий от "Садонемощи" Сыроид внесла в ВР законопроект "О временно оккупированной территории Украины".

Вкратце:

отказ от соцобеспечения жителей Донецкой и Луганской областей;

полная продовольственная и энергетическая блокада оккупированных территорий;

ограничение свободы передвижения лиц, товаров не только во время, но и после оккупации;

ограничение права лиц на участие в выборах всех уровней в течение длительного срока (от 3 лет и более);

Еще короче: чуток попозже это животное сядет, надолго", - пишет Павлив.

Самопомощь превратилась в СадоМазоНемощь - принятие закона о признании неподконтрольных территорий оккупированными – прямой геноцид жителей Донбасса.