Эксперт прокомментировал законопроект "СадоМазоНемощи" по Донбассу

|СадоМазоНемощь хочет проводить геноцид жителей Донбасса
В начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как "оккупант", который полностью лишает всех конституционных прав жителей ДНР-ЛНР.
Политолог и директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив прокомментировал проект "Закона о временно оккупированной территории", внесенный накануне в Верховную Раду вице-спикером парламента, нардепом от "Самопомочи" Оксаной Сыроид.
"Вице-Парубий от "Садонемощи" Сыроид внесла в ВР законопроект "О временно оккупированной территории Украины".
Вкратце:
отказ от соцобеспечения жителей Донецкой и Луганской областей;
полная продовольственная и энергетическая блокада оккупированных территорий;
ограничение свободы передвижения лиц, товаров не только во время, но и после оккупации;
ограничение права лиц на участие в выборах всех уровней в течение длительного срока (от 3 лет и более);
Еще короче: чуток попозже это животное сядет, надолго", - пишет Павлив.
Самопомощь превратилась в СадоМазоНемощь - принятие закона о признании неподконтрольных территорий оккупированными – прямой геноцид жителей Донбасса.
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