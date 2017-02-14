В Закарпатье полиция нашла вора, следуя по дорожке из риса

14.02.2017 (13:23)

Полиция Закарпатья нашла вора по следам из риса

В Иршаве двое товарищей во время застолья решили обокрасть соседнее помещение. Проникнув в дом, они "потянули" оттуда одежду, посуду и продукты на две тысячи гривен.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Закарпатской области.

Полиции удалось задержать одного из воров, местонахождение которого выдала рассыпана рисовая крупа, ведущей к дому. 37-летний житель села признался в содеянном. Закарпатские правоохранители открыли уголовное производство.

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