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В Закарпатье полиция нашла вора, следуя по дорожке из риса

14.02.2017 (13:23)
Полиция Закарпатья нашла вора по следам из риса
Полиция Закарпатья нашла вора по следам из риса

В Иршаве двое товарищей во время застолья решили обокрасть соседнее помещение. Проникнув в дом, они "потянули" оттуда одежду, посуду и продукты на две тысячи гривен.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Закарпатской области.

Полиции удалось задержать одного из воров, местонахождение которого выдала рассыпана рисовая крупа, ведущей к дому. 37-летний житель села признался в содеянном. Закарпатские правоохранители открыли уголовное производство.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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