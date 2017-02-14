Киберполиция разоблачила в Ужгороде интернет-мошенника

14.02.2017 (14:39)

Ужгородец развернул в Интренете мошенническую деятельность

Специалисты сектора по борьбе с киберпреступностью Закарпатья установили личность и задержали ужгородца, который организовал мошенническую схему в сети Интернет и развернул эту деятельность на всей территории Украины

Киберполиции Закарпатья обнаружила причастность 23-летнего жителя Ужгорода к пяти эпизодам незаконного завладения средствами в Херсонской, Одесской, Винницкой и Донецкой областях. К закарпатским правоохранителям обратилась жертва мошенника из Винницы. Заявитель указал координаты лица, которое его обмануло. Работники полиции проверили предоставленные материалы и выяснили, что молодой человек, проживающий в областном центре Закарпатья, использовал сайт объявлений для размещения информации о продаже электроники и бытовой техники и оставлял свой контактный телефон. Потенциальные покупатели звонили на указанный номер, получали дополнительную информацию о товаре и договаривались об оплате. Как только клиенты перечисляли оговоренную сумму, ужгородец переставал отвечать на звонки.

Киберполиции оперативно сработала и поймала мошенника. Уже установлена ​​его причастность к пяти эпизодам на общую сумму более чем 15 000 гривен. По всем фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах и путем незаконных операций с использованием электронной или вычислительной техники. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Начальник сектора по борьбе с киберпреступностью Закарпатья Михаил Танчинец рассказал, что ужгородский мошенник разместил объявления, которые охватывали различные целевые аудитории. Именно по этой причине, по словам правоохранителя, изучается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Мужчине сообщено о подозрении, он сейчас находится в следственном изоляторе.

-

Интернет-мошенник из Мукачево развел жительницу Львова



