В Закарпатье нашли подпольного миллионера не подавшего декларацию

14.02.2017 (16:59)

В Закарпатье нашли первую жертву электронного декларирования

На Закарпатье начато досудебное расследование из-за неподачи электронной декларации чиновником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

В частности, в ходе обработки сведений размещенных в Едином государственном реестре деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и документов предоставленных Главным территориальным управлением юстиции, обнаружено факт не подачи заместителем начальника одного из районных отделов государственной исполнительной службы ГТУЮ в Закарпатской области декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В связи с этим следственным отделом следственного управления прокуратуры области 13.02.2016 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

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