Проблему паводков на Закарпатье не могут решить годами

14.02.2017 (17:12)

Закарпатье годами никак не могут защитить от паводков

Ежегодно, особенно после сильных и продолжительных осадков, жители Закарпатья готовятся к худшему – очередному подтоплению в результате паводков, которые, к сожалению, являются для региона более чем привычным явлением.

Только за послевоенный период крупные реки области выходили из берегов десятки раз – и несколько раз стихия имела серьезные разрушительные последствия.

Так, в 1947 году воды вышедшей из берегов реки Тисы снесли там 33 моста, 60 тыс. куб. м грунта и затопили поселок Вилок и город Хуст. В 1992 году от подтопления пострадала даже столица региона – Ужгород, кроме того, стихия снесла 21 дом. Однако наиболее разрушительным за независимую историю Украины оказалось наводнение, вызванное паводком на реках Тиса, Латорица, Теребля, Тересва и Боржава в начале ноября 1998 года. Под водой оказались около 120 населенных пунктов, где стихия разрушила 2695 домов и унесла жизни 17 человек. Вода тогда уничтожила 12 мостов, 48,6 км автомобильных дорог и 2,4 км железной дороги. Более 20 тыс. человек пришлось эвакуировать. Это, без преувеличения, одно из крупнейших природных бедствий в истории нашей страны.

Чуть менее разрушительным оказался выход из берегов в марте 2001 года рек Тиса, Латорица и Боржава, в результате которого погибли 9 человек, были разрушены почти 2 тыс. домов, 6 мостов, 52,7 км дорог, подтоплены 255 населенных пунктов, из которых эвакуировали около 14 тыс. жителей.

К сожалению, кардинальных шагов для того, чтобы предотвратить это систематически повторяющееся бедствие, ни центральные, ни местные власти не предпринимают годами. Все, чем приходится довольствоваться людям, живущим в бассейне Тисы, это мизерные отчисления из местного бюджета и многочисленные обещания, постоянно оставляющие их с потенциальной угрозой бедствия один на один. Не то что бы проблему не пытались решать – прозвучало очень много полезных инициатив, однако когда дело доходило до финансирования, средства на их реализацию выделялись по остаточному принципу или исчезали до завершения работ...

Так, например, в январе 1994 года Кабинет министров принял программу противопаводковых мероприятий на 1994-2000 годы, предусматривающую постройку в регионе 200 км защитных дамб, 51 км берегоукреплений и регулирование 162 км русел рек. Это была первая из ряда подобных программ, принятых правительством до сих пор. К 1998 году из всех ее пунктов реализована была, к сожалению, лишь очень маленькая часть: возведены 33 км дамб, 20 км береговых укреплений и отрегулировано 41 км речных русел. В течение 2000-2005 годов на Тисе была запущена автоматическая информационно-измерительная система для оперативного прогнозирования паводков, а в 2001-м Кабмин принял очередную программу комплексной противопаводковой защиты в бассейне реки – на этот раз на 2002-2006 годы. Известно, что к 2005 году в ее рамках реконструировали всего 6,2 км дамб и построили 2,7 км береговых укреплений.

В 2006-м региональную программу защиты от паводков на 2006-2015 годы приняли и в Закарпатской ОГА. На местном уровне удалось сделать несколько больше: по состоянию на 2015 год были отрегулированы 6,9 км русел малых рек, построены 4,6 км защиты от подтопления, расчищены более 22 км мелиоративных каналов.

В феврале 2007 года правительство с опозданием приняло очередную программу противопаводковой защиты на Тисе на 2006-2015 годы, в рамках которой к 2010 году в бассейне реки построили 188 км дамб и 50 км берегоукреплений. В декабре 2010 года правительствами Украины, Румынии, Сербии, Словакии и Венгрии – стран, по территории которых проходит русло Тисы – был разработан план интегрированного управления бассейном реки, финансирование реализации которого с украинской стороны, конечно же, так и не началось.

Наконец, в мае 2012 года была утверждена общегосударственная программа развития водного хозяйства, одним из направлений которой является комплексная противопаводковая защита в бассейне Тисы. Вот только финансирование этой программы прекратилось еще в 2013 году.

Добиться финансирования противопаводковых мероприятий обещали как народные депутаты, представляющие Закарпатье в Верховной Раде (Василий Петевка, Павел Балога), так и губернатор региона Геннадий Москаль. К сожалению, пока безуспешно.

Алина Костюченко

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Паводок и подтопления в Закарпатье с высоты птичьего полета (ВИДЕО)



