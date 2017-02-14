Закарпатская полиция задержала группу преступников, которые обворовывали квартиры (ФОТО)

14.02.2017 (17:43)

Полиция задержала "закарпатско-донецкую" группу преступников

Закарпатские оперативники пресекли деятельность участников преступной группы, которая подозревается в 14 кражах из квартир жителей Ужгорода и Мукачево.

В течение октября-декабря прошлого года в Ужгороде и Мукачево преступная группа обворовывала квартиры местных жителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили всех участников этой преступной группы. Двух из них задержали сразу после совершения ими очередной кражи на ул.Владимирской в ​​областном центре. А вскоре взяли и главаря банды.

Участники преступной группы - трое мужчин, двое местных и один переселенец из Донецка, который уже ранее судимый за разбои и кражи. После очередного наказания 33-летний дончанин переехал в областной центр Закарпатья, где создал преступную группу, в которую вошли 35-летний житель Ужгорода, который в свое время привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и 33-летний уроженец Мукачево, который имел проблемы с законом за имущественные преступления.

Для того, чтобы выбрать квартиру, где нет хозяев, мужчины заходили в подъезд и обзванивали все квартиры подряд. С помещений мужчины забирали все имущество, которое в дальнейшем можно было легко сбыть. В первую очередь воры искали деньги и драгоценности. Сейчас данная группа подозревается в четырнадцати эпизодах, однако цифра может возрасти.

По всем фактам полиция начала уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Двое из них по ходатайству следователя суд взял под стражу, третий находится под домашним арестом.

Досудебное расследование по делу продолжается.