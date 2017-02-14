Расчеты нормативов на тепло, свет и газ для Кабмина делают "грантоеды"

14.02.2017 (18:01)

Американская "история ужасов" по геноциду населения Украины продолжается ...

Кабмин снизил социальные нормативы на газо-, тепло- и электроснабжение. Новые нормативы начнут действовать с 1 мая 2017 года. Об этом говорится в постановлении от 6 февраля.

В частности, правительство уменьшило соцнормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади; тепловой энергии с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

Оказывается расчет соцнормативов на тепло, свет и газ Кабмин отдал "грантоедам" - фейковой общественной организации!!!

Вместо профильного НИИ расчет социальных нормативов на тепло, свет и газ в Украине, которые своим постановлением в начале февраля снизил Кабмин, провела общественная организация на средства гранта от Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом пишет в своем фейсбуке глава общественной организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко (орфография и пунктуация автора сохранены, - ред.).

"Кабмин в очередной раз сократил социальные нормы потребления коммунальных услуг. До майдана в основу норм потребления ложилось научное обоснование, разрабатанное профильным НИИ. А как же власть майдана определяет социальные нормы теперь? "Субсидию дают по социальным нормам. Кто обосновывал эти так называемые социальные нормы? Общественная организация по гранту USAID сделала некую работу, которая охватила 0,04% территории страны", - отметил UBR глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Около 500 районов, более 400 городов, около 1000 пгт и почти 30000 сёл. Грантоеды исследовали - никто не знает как и чем - 12 городов и районов, и вывели некие социальные нормы для всей страны. Кабмин принял как обоснование своего решения, регуляторная функция которого затрагивает каждого украинца во всех уголках страны, не научное обоснование, а результат грантовой деятельности лиц, не имеющих никаких специальных на то познаний. Это всё, что надо знать об уровне этой власти", - пишет Скубченко.

Американская "история ужасов" по геноциду населения Украины продолжается ...