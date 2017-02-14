Порошенко сменил начальников управлений СБУ в 5 областях

14.02.2017 (19:07)

Порошенко провел перестановки в руководстве СБУ

Соответствующий указ Президента Украины №35/2017 от 14 февраля 2017 года о назначении на должности руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Согласно документу, начальником управления СБУ в Херсонской области назначен Даниила Доценко, начальником управления СБУ в Сумской области - Владислав Коссинский, начальником управления СБУ в Николаевской области - Алексей Лях, начальником управления СБУ в Тернопольской области - Виталий Найда (В.Найда согласно указу №34/2017 уволен с должности начальника департамента контрразведки СБУ), начальником управления СБУ в Запорожской области - Александр Хилько.

Кроме того, президент также назначил Александра Климчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Виктора Кононенко – начальником департамента защиты национальной государственности СБУ (вместо уволенного с этой должности Анатолия Дублика, согласно указу №34/2017).

Также указом №34/2017 президент Украины уволил с должности начальника управления СБУ в Херсонской области Олега Зубкова, управления СБУ в Сумской области - Юрия Гончарова, управления СБУ в Николаевской области - Александра Калинина, управления СБУ в Тернопольской области - Алексея Ушанова, управления СБУ в Запорожской области - Александра Шмитько.



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