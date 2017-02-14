Какое может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? (ВИДЕО)
14.02.2017 (19:47)
Войну на Донбассе пора заканчивать, она всем надоела - военные хотят домой
С таким заявлением выступил боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван с позывным «Лютый», который несет службу возле села Пески на Донбассе.
«Антитеррористическая операция затянулась на очень долго. Какое может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? АТО — это операция по уничтожению террористической группировки, захватившей самолет или квартал города. А у нас — реальная война, которая идет каждый день на фронте», — говорит боец.
По его словам, в зоне конфликта нелегко живется гражданскому населению, украинские военные тяжело переживают разлуку с родными.
«Люди, которые живут здесь, каждый день видят вооруженных военных в полной боевой готовности, постоянно выезжающих на боевые выезды. Не хотел бы, чтобы так жила моя семья. На их месте, я бы покинул эту территорию. Мы тоже хотим домой, уже всем надоела и война, ее надо заканчивать», — отмечает военный.
Комментарии
Рейтинг: 2
Никуда не денется бедный Иван,будет стрелять по украинским городам и селам,чтобы в "тылу" могли спокойно уничтожать экономику и выдавливать из украинцев последние капли жизни.За это Ивану дадут копейки на кусок хлеба и будет он радоваться,что голодомор обошел его,а смерть украинского народа это так надо,это такая борьба с москалями.
Рейтинг: 4
Не-е не так вы хлопцы до дому вертаетесь... вас сначала на"ГРАД"ить затем одеть в деревянные макинтоши, красиво упаковать в цинковые обертки и только так до дому...прошлогодние Дебальцево и Иловайск вам санаторием покажется скоро! Впрочем могу зовсим свидомых и майданутых успокоить,. вы не даром сдохните - Петя свой гешефт маить будет!