Какое может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? (ВИДЕО)

14.02.2017 (19:47)

Войну на Донбассе пора заканчивать, она всем надоела - военные хотят домой

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С таким заявлением выступил боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван с позывным «Лютый», который несет службу возле села Пески на Донбассе.«Антитеррористическая операция затянулась на очень долго. Какое может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? АТО — это операция по уничтожению террористической группировки, захватившей самолет или квартал города. А у нас — реальная война, которая идет каждый день на фронте», — говорит боец.По его словам, в зоне конфликта нелегко живется гражданскому населению, украинские военные тяжело переживают разлуку с родными.«Люди, которые живут здесь, каждый день видят вооруженных военных в полной боевой готовности, постоянно выезжающих на боевые выезды. Не хотел бы, чтобы так жила моя семья. На их месте, я бы покинул эту территорию. Мы тоже хотим домой, уже всем надоела и война, ее надо заканчивать», — отмечает военный.