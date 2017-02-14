Романтические валентинки с украинскими политиками (ФОТО)

|Ляшко поздравляет с днем святого Валентина!
Будь моею скотинякою...
Комментарии читателей
Оксана Брант Не можу. Не смішно. От чесно. Українці, звичайно,мега терпелива народ, поржуть з кожної проблеми, над бідою, і легше стане.
Але я не можу вже сміятися. Три роки війна, три роки сміємося, а влада та сама і проблеску ноль. Не смішно. Може, з нас справно намагаються робити дурнів-ідіотів, замилюючи очі? За#бали вже.
Виталий Соловьёв На цi гризла неможливо уже дивитись..згоден !!
Александр Колесник Смотрю на валентинку авакова и думаю: мог бы я отказаться от подарочного короткоствола, пусть даже розового и в стразиках)))))))
Оксана Олифер У кожного дядьки ..своя дядька
Игорь Коробов порвало на шматочки!!!
Оксана Олифер Не романтично...зовсім
Ольга Михно Класс :-D посмеялась. Люди, улыбайтесь чаще! И любите друг друга! ♥♥♥♥♥♥♥
Аркадій Поліщук А шо одні чоловіки? Це ж не восьмоє марта...
Aleksey Kolesnikoff Ага-ага, православные украинцы празднуют католический праздник... А то, что в этот день был освобождён Луганск от немецких фашистов - вам похеру, да?
Татьяна Деревянко Це шедеврально))
Varga Evgenia Це такий сарказм ? Бридко , бо вони всі паразитують за рахунок народу
Тимур Ефремов Гомосеки и моральные уроды.
Лариса Коваленко От що люблять політики простих українців,то люблять....
Anastasia Ivanenkova cкотиняка порвала
Светлана Татаренко не цікаво....
Екатерина Голосай Долбодятли. Сумно.
Олег Гоцман И какой это праздник.?! поминать дохлю якусь, извращенца ненормального.! точно шо день всякой нечести.! И ещё себя Православными считаете.! ДЭБИЛЫ.!!!
Elena Lozovaya тьху, це ж треба цими пиками зіпсувати свято.. огидно
Татьяна Добровольская Маразм і деградація, щоб про кохання так висловлюватися.
Алла Белостоцкая Сморчки старые.
Zariechnyi Mykola И пить она с тобою будет
Roman Harasymishyn Про скотиняку дійсно смішно!
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