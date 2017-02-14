Романтические валентинки с украинскими политиками (ФОТО)

14.02.2017 (21:50)

Ляшко поздравляет с днем святого Валентина!

Будь моею скотинякою...

Комментарии читателей





Оксана Брант Не можу. Не смішно. От чесно. Українці, звичайно,мега терпелива народ, поржуть з кожної проблеми, над бідою, і легше стане.

Але я не можу вже сміятися. Три роки війна, три роки сміємося, а влада та сама і проблеску ноль. Не смішно. Може, з нас справно намагаються робити дурнів-ідіотів, замилюючи очі? За#бали вже.

Виталий Соловьёв На цi гризла неможливо уже дивитись..згоден !!

Александр Колесник Смотрю на валентинку авакова и думаю: мог бы я отказаться от подарочного короткоствола, пусть даже розового и в стразиках)))))))

Оксана Олифер У кожного дядьки ..своя дядька

Игорь Коробов порвало на шматочки!!!

Оксана Олифер Не романтично...зовсім

Ольга Михно Класс :-D посмеялась. Люди, улыбайтесь чаще! И любите друг друга! ♥♥♥♥♥♥♥

Аркадій Поліщук А шо одні чоловіки? Це ж не восьмоє марта...

Aleksey Kolesnikoff Ага-ага, православные украинцы празднуют католический праздник... А то, что в этот день был освобождён Луганск от немецких фашистов - вам похеру, да?

Татьяна Деревянко Це шедеврально))

Varga Evgenia Це такий сарказм ? Бридко , бо вони всі паразитують за рахунок народу

Тимур Ефремов Гомосеки и моральные уроды.

Лариса Коваленко От що люблять політики простих українців,то люблять....

Anastasia Ivanenkova cкотиняка порвала

Светлана Татаренко не цікаво....

Екатерина Голосай Долбодятли. Сумно.

Олег Гоцман И какой это праздник.?! поминать дохлю якусь, извращенца ненормального.! точно шо день всякой нечести.! И ещё себя Православными считаете.! ДЭБИЛЫ.!!!

Elena Lozovaya тьху, це ж треба цими пиками зіпсувати свято.. огидно

Татьяна Добровольская Маразм і деградація, щоб про кохання так висловлюватися.

Алла Белостоцкая Сморчки старые.

Zariechnyi Mykola И пить она с тобою будет

Roman Harasymishyn Про скотиняку дійсно смішно!