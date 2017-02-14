Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 15 февраля

15.02.2017 (06:20)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

Закарпатской области: Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах горной части территории области гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, в горах местами до 11 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в горах местами около нуля.

В Ужгороде ночью и утром слабый туман. К утру распогодится, ночные облака изчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 15 февраля:

МАКС: 12.9° (1974)

МИН: -23.4° (1964)

Народный прогноз погоды: 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня.

Какая погода на Сретенье — такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает — весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье — весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок — весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.