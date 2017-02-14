Сретение Господне - 2017

15.02.2017 (06:31)

История Сретения связана с рождением Иисуса

Православные и греко-католики в среду, 15 февраля, отмечают Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников. Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова — «радость». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.

Праздник

Праздник Сретения возник в церкви Иерусалима и появился в её богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Сретение относится к числу Господских праздников, посвящённых непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. И в древности, в своём возникновении, рассматривалось как праздник, посвящённый Матери Божией.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…»

В праздник Сретения Господня, перед началом Божественной Литургии, в конце чинопоследования 6 часа, на амвоне перед, Царскими Вратами происходит освящение свеч, и последующая их раздача верующим.

Народные верования и традиции на Сретение Господне

Существует ряд церковных и языческих традиций, связанных со Сретением. Очень часто они так тесно переплетены, что сложно найти корни обрядов и обычаев.

Чтобы упростить для славян принятие новой веры, отцы церкви использовали уже существующую аналогию — праздник встречи Зимы и Весны, отмечавшийся в тот же период, что и Сретение Господне. Видоизмененные обычаи этого дня стали церковными канонами.

Главный из них — освящение свечей на Сретение.

По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, а после раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года.

В старину считалось, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы — от града и буйного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней.

Первый раз громничную свечу зажигали сразу после прихода домой из церкви — «чтобы повень весенняя не повредила посевы, а мороз чтоб деревья не побил».

В течение же года свечу зажигали в таких случаях:

если над домом бушевала страшная непогода,

если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм,

если возникали сложности в родах,

если человека «поймала черная болезнь» (эпилепсия),

если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды.

Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сретенскую воду использовали в таких случаях:

для лечения ран и внутренних болезней,

от сглаза и ведьмовских чар,

кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,

в начале сезона пасечники кропили ею ульи,

этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Что нельзя делать в Сретение Господне

Молитвы, возносимые в этот день, помогают каждому верующему. В праздник Сретения Господня следует сконцентрироваться на духовной жизни, анализировать свои поступки, просить прощения за грехи и творить благо. Есть и список дел, от которых лучше воздержаться.

Запрет на работу. В Сретение церковь запрещает любые работы, кроме тех, что служат на благо людей. Зарабатывание денег считается греховным занятием 15 февраля. Исключение составляют лишь те профессии, которые направлены на помощь окружающим. Это медицинские, спасательные и иные службы, которые своими действиями приносят благо для жизни людей.

Запрет на алкоголь. Церковь не одобряет спиртные напитки, которые затуманивают разум и делают людей зависимыми от своих вредных привычек. Считается, что весь вред от лукавого, и только спасительные молитвы позволяют христианам ежедневно бороться с дьявольскими искушениями и продолжать праведный путь.

Запрет на домашние дела. Уборка и стирка — удел будних дней. Во время празднования принято посвящать время Богу и молитвам для очищения души и поиска праведного пути. Также это время для общения с родственниками и добрых поступков.

Запрет на ссоры и бранные слова. Сквернословие является одним из смертных грехов и отворачивает Небеса от бранящегося человека. Ругань разрушает связь человека с Высшими силами и лишает его покровительства и защиты.

Запрет на мытье. Мытье в прежние времена доставляло множество хлопот. Нужно было носить воду, колоть дрова и топить баню. Тяжелый труд в праздники не приветствовался, поэтому мыться было принято накануне, чтобы встретить светлую дату чистым не только душой, но и телом. В современном мире церковь не дает запрета на мытье, если оно необходимо. Исключения составляют увеселительные мероприятия и праздное времяпровождение в бане или сауне.

Запрет на рукоделие. За занятием можно забыть о посещении церкви и общении с Богом. Церковь допускает занятие рукоделием, если оно не занимает все время и не отворачивает человека от молитв. Естественно, не возбраняется чинить порвавшуюся одежду или шить ее для того, чтобы носить.

Запрет на гадания и ритуалы. Православные христиане, истинно верующие в Бога, не могут заниматься магией и всячески обманывать судьбу, предначертанную Высшими силами. Попытки посмотреть в будущее ставят под сомнение Божий замысел и являются греховными.

Праздник Сретения Господня ознаменован торжественными церковными службами и освящением свечей. В этот день ваше хорошее настроение и смирение перед Богом очищает душу и способствует обретению счастья.

Народные приметы на Сретение

Так как в славянской традиции Сретение — переломный день, когда Зима встречается с Весной и впервые «борется» с ней, с 15 февраля связана масса примет о погоде, урожае и вообще о том, каким будет грядущий год.

Вот основные приметы на Сретение:

Если в ночь на Сретение небо чистое и видно все звезды, в этом году следует ждать большой урожай фруктов.

Если на Сретение начнется оттепель, жди поздней весны.

Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая.

Ясная и тихая погода — радость для пасечника, ведь она предвещает крайне удачный год.

Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.

Коли небо звездное — то весна будет поздняя.

Если солнце перед закатом выглянет — прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.

На Сретение капель — урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.

В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю).

На Сретенье утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних.

Украинцы говорили: «Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то жди ще стужі», или даже «як нап’ється півень води, то набереться господар біди».