Из-за нехватки медикаментов закарпатцам угрожает смерть (ВИДЕО)
15.02.2017 (08:59)
В Закарпатье критическая ситуация с медпрепаратами
Жизнь 18-ти больных на Закарпатье под угрозой из-за блокирования тендера на медпрепараты для перитонеального диализа.
Еще в 2016-м Минздрав должен был закупить для этих людей медикаменты на 2,5 миллиона гривен. Закарпатская областная клиническая больница объявила тендер через систему ProZorro, однако он уже несколько раз не состоялся из-за того, что киевская фирма-участник жалобами в Антимонопольный комитет приостанавливает процедуру торгов.
Ситуация критическая - с начала февраля. Уже несколько недель - этих пациентов удерживают на остатках препаратов. В областной больнице признают - если в течении 7 дней ситуацию не решат будет трудно сохранить больным жизнь, а не то что поддерживать их состояние на удовлетворительном уровне.
Подробнее в видеосюжете: