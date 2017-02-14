Из-за нехватки медикаментов закарпатцам угрожает смерть (ВИДЕО)

15.02.2017 (08:59)

В Закарпатье критическая ситуация с медпрепаратами

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Жизнь 18-ти больных на Закарпатье под угрозой из-за блокирования тендера на медпрепараты для перитонеального диализа.Еще в 2016-м Минздрав должен был закупить для этих людей медикаменты на 2,5 миллиона гривен. Закарпатская областная клиническая больница объявила тендер через систему ProZorro, однако он уже несколько раз не состоялся из-за того, что киевская фирма-участник жалобами в Антимонопольный комитет приостанавливает процедуру торгов.Ситуация критическая - с начала февраля. Уже несколько недель - этих пациентов удерживают на остатках препаратов. В областной больнице признают - если в течении 7 дней ситуацию не решат будет трудно сохранить больным жизнь, а не то что поддерживать их состояние на удовлетворительном уровне.Подробнее в видеосюжете: