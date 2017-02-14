Приколы от "Нашей файты" на День Валентина

14.02.2017 (22:36)

Чом я не маву дівочку на День Валентина

Не каждый парень обязательно проведет День влюбленных с девушкой, не у всех она есть. Закарпатский юморист Павел Мандзич "прикололся", почему кое-кто из закарпатцев остался без девушки в День Валентина.

"Здесь и открылся секрет почему некоторые без девушки в этот праздник))) интересные варианты by НАША ФАЙТА)))", - подписал свои юморные картинки автор.

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