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Приколы от "Нашей файты" на День Валентина

14.02.2017 (22:36)
Чом я не маву дівочку на День Валентина
Чом я не маву дівочку на День Валентина

Не каждый парень обязательно проведет День влюбленных с девушкой, не у всех она есть. Закарпатский юморист Павел Мандзич "прикололся", почему кое-кто из закарпатцев остался без девушки в День Валентина.

"Здесь и открылся секрет почему некоторые без девушки в этот праздник))) интересные варианты by НАША ФАЙТА)))", - подписал свои юморные картинки автор.
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Комментарии

15.02.2017 (11:33) / kopilka

Разбитые мечты, задетые чувства, разрушенные отношения. Это день полных сокрушительных разочарований. Так легко воспользоваться уязвимостью и одиночеством. Когда кто-то продолжает чахнуть от неразделённой любви, другие не могут отделаться от чувства, что их жестоко обманули... И хотя хотелось бы верить, что дни Валентина обычно хорошо заканчиваются, все мы знаем, что чаще всего они заканчиваются разбитыми сердцами.