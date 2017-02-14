Внимание розыск! В Ужгороде пропала 14-летняя школьница (ФОТО)

|Полиция разыскивает пропавшую ужгородскую школьницу
Правоохранители разыскивают 14-летнюю Карину Даниляк ученицу местной школы. Девушка ушла из дома вечером 13 февраля и до сих пор не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост 158 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые, носит черные очки. Была одета в черную куртку, темные джинсы и светло-серый шарф.
Если Вам известно местонахождение разыскиваемой, просьба сообщить на тел.102, или в ближайшее отделение полиции.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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