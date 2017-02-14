Внимание розыск! В Ужгороде пропала 14-летняя школьница (ФОТО)

15.02.2017 (11:08)

Полиция разыскивает пропавшую ужгородскую школьницу

Правоохранители разыскивают 14-летнюю Карину Даниляк ученицу местной школы. Девушка ушла из дома вечером 13 февраля и до сих пор не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 158 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые, носит черные очки. Была одета в черную куртку, темные джинсы и светло-серый шарф.

Если Вам известно местонахождение разыскиваемой, просьба сообщить на тел.102, или в ближайшее отделение полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.