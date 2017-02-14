В Венгрии ледоход из Закарпатья обратил в бегство диких животных (ФОТО, ВИДЕО)

15.02.2017 (11:33)

Дикие животные в Венгрии оказались на ледовых заторах

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Ледоход, пришедший из Закарпатья грозит затоплением по всей длине Тисы в Венгрии. Людей готовят к возможной эвакуации, а дикие животные в поисках пищи вышли на лед.Почти по всей длине Тисы в Венгрии, а это 550 км, сейчас существует угроза подтопления после мощного ледохода, пришедшего из Закарпатья. Сейчас идет подготовка к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.Особенно опасна ситуация на северо-востоке, где объявлено о самом высоком уровне для 28 км зоны. Там образовался огромный ледовый затор.Также ледоход на Тисе раздавил корабли и потопил лодки.