На Закарпатье водитель иномарки сбежал после столкновения с поездом

|В Закарпатье легковушка столкнулась с поездом
В Закарпатской области водитель на автомобиле "Фольксваген Пассат" выехал на рельсы перед пассажирским поездом сообщением "Львов–Рахов", в результате чего произошел наезд поезда на иномарку.
"ДТП произошло на железнодорожном переезде перегона "Ясиня–Рахов". Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", – сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".
В результате столкновения технические повреждения получил и автомобиль и локомотив, к счастью обошлось без жертв и пострадавших. Водитель легковушки с места происшествия сбежал. Ведется расследование.
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