На Закарпатье водитель иномарки сбежал после столкновения с поездом

15.02.2017 (12:12)

В Закарпатье легковушка столкнулась с поездом

В Закарпатской области водитель на автомобиле "Фольксваген Пассат" выехал на рельсы перед пассажирским поездом сообщением "Львов–Рахов", в результате чего произошел наезд поезда на иномарку.

"ДТП произошло на железнодорожном переезде перегона "Ясиня–Рахов". Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось", – сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".

В результате столкновения технические повреждения получил и автомобиль и локомотив, к счастью обошлось без жертв и пострадавших. Водитель легковушки с места происшествия сбежал. Ведется расследование.

-

Поезд снес грузовик на Одесской железной дороге



