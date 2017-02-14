Полиция Закарпатья нашла у пассажирки такси наркотики

|Закарпатские полицейские изъяли у пассажирки такси наркотики
Вчера, 14 февраля около двадцатого часов вечера в селе Теково Виноградовского района полицейские остановили транспортное средство марки «Opel Astra» из-за неисправности световых габаритов.
Во время проверки документов водителя транспортного средства полицейские заметили, что пассажирка начала подозрительно себя вести. Причина такого ее волнения стала понятной позже, когда в сумочке женщины правоохранители обнаружили электронные весы и полиэтиленовые пакеты с веществом похожим на метамфетамин и марихуану.
Женщина пояснила, что данные вещества она хранила для собственного потребления, но работники полиции проверяют и версию распространения ней указанных веществ, ведь наркотики были расфасованы таким образом, что готовились к продаже.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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