В Ужгороде почтили память погибших воинов-афганцев (ФОТО)

15.02.2017 (12:52)

Ужгородцы почтили память 53-х погибших закарпатцев в Афганистане

Сегодня, 15 февраля, в Ужгороде состоялись торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщине со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана.

Цветами, минутой молчания и военными залпами почтили память погибших воинов-афганцев руководители Закарпатья - Михаил Ривис и Геннадий Москаль, представители горсовета, руководители правоохранительных и контролирующих органов, участники боевых действий на территории других государств, дипломаты, общественность и журналисты.

В своей речи председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис отметил: «28 лет назад завершилась безсмысленная десятилетняя война, которую вел Советский Союз в чужом государстве. Она унесла тысячи жизней, сломала судьбы людей, принесла в семьи большое горе. Сегодняшняя наша встреча - это очередное напоминание о той трагедии, об ошибках и необдуманные шаги высших эшелонов коммунистической власти, через которые потеряли жизнь невинные молодые солдаты, офицеры. Страницы этой страшной войны сейчас никто из нас нет морального права забыть», - подчеркнул глава краевого парламента.

Он также обратился к присутствующим ветеранам со словами: «Волей судьбы на ваш возраст выпало участие в той войне. Вы для нас - герои, мужественные и отважные сыны Закарпатья. Сегодня мы склоняем головы перед погибшими и чтим тех, кто прошел боевые действия и вернулся из ада чужой войны. К большому сожалению, 53 закарпатца не вернулись в родные дома с афганской войны, пятеро - пропали без вести, 60 стали инвалидами. Спасибо всем вам за храбрость, за крепость духа, за то, что многие ваши собратьев и сегодня защищает целостность нашего государства на востоке Украины в войне с российской агрессией. Слава Украине!"

Затем Михаил Михайлович поименно почтил память 53-х погибших закарпатцев в Афганистане и вместе со всеми поставил цветы к памятнику «Скорбящей матери».

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