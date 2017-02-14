В столовой МИД России деукраинизировали котлеты (ФОТО)

15.02.2017 (14:25)

В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски

В Министерстве иностранных дел России, в столовой теперь котлеты по-киевски стали называться котлетами по-крымски.

Новое политкорректное меню российских дипломатов опубликовал на Twitter московский репортер The New York Times Иван Нечепуренко.

"В столовой российского МИДа котлета по-киевски называется котлетой по-крымски", – говорится в его сообщении.

На фотографии видно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис.

Стоимость котлеты составляет 200 рублей.

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