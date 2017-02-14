В Ужгороде организовали акцию "Свидание вслепую" (ВИДЕО)

15.02.2017 (15:05)

Экспресс свидания отныне проходят и в Ужгороде

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Для тех, кто хочет настоящей любви, но не находит времени на поиск второй половинки, в конце 90-х в Нью-Йорке были придуманы свидания вслепую, или, как их еще называют, «экспресс свидания». Эту инициативу отныне подхватили и в Ужгороде по случаю одного из самых романтичных праздников в году - Дня Святого Валентина.